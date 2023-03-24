В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 76.31EUR 83.15
Войти в почту
41 минуту назад

Кучера высказался об изменениях в жизни после интервью Дудю

Lenta.ruиещё 1

Известный российский телеведущий и актер Оскар Кучера заявил, что после интервью блогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом в реестр иноагентов) у него стало больше и критиков, и сторонников. Об этом он рассказал журналистке Лауре Джугелии, запись беседы вышла на YouTube.

Кучера высказался об изменениях в жизни после интервью Дудю
Фото: кадр из видеокадр из видео

Кучера отрицательно ответил на вопрос о том, поменялась ли кардинально его жизнь после разговора с Дудем.

«Прибавилось хейтеров и прибавилось людей, которые подходят на улице и благодарят», — высказался он о переменах.

Кроме того, по словам ведущего, они с Дудем не общались после выхода интервью.

«Человек разумный, все прекрасно понимает, зачем доказывать что-то. А для неразумных: после драки кулаками не машут», — рассудил он.

Ранее Кучера назвал главный вывод, который он сделал после интервью Дудю. Телеведущий счел, что ему нужно лучше готовиться к интервью с теми, кто не разделяет его позицию.

Интервью Кучеры под названием «Разговор с тем, кто поддерживает армию России» было опубликовано 16 января на YouTube-канале «ВДудь». Телеведущий стал единственным гостем Дудя, который заявил о поддержке спецоперации на Украине. Беседа вызвала широкий резонанс: ряд зрителей раскритиковал Кучеру за его высказывания, а также за наличие у его сына американского гражданства.

Впоследствии ведущий утверждал, что изначально их разговор с Дудем должен был строиться вокруг канала «Муз-ТВ», сериала «Солдаты», музыки и гражданской позиции. Кроме того, по словам Кучеры, в окончательное видео не вошла треть отснятого материала.

Шоу-бизнес,Лаура Джугелия,Оскар Кучера,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий