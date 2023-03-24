СК и Генпрокуратура проверили фразу Меладзе на концерте в ОАЭ

Фразу заслуженного артиста Валерия Меладзе, сказанную на выступлении в ОАЭ, проверили в Следственном комитете и Генпрокуратуре, сообщает Telegram-канал Mash.

В распространившемся в сети видео Меладзе просят продолжить проукраинский лозунг «Слава Украине». Активистам «Армии защитников Отечества» не понравился ответ Меладзе, и они попросили компетентные органы дать оценку выходке артиста, а также проверить. законно ли он получил российское гражданство после распада СССР.

В итоге нарушений в действиях Меладзе не нашли ввиду недостаточности объективно подтвержденных данных, что Меладзе нарушил закон.