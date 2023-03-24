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24 минуты назад

Все ближайшие концерты Гуфа в России отменены

Газета.Ru

Все ближайшие концерты рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов) отменены, сообщается на официальной странице артиста в социальной сети «ВКонтакте».

Все ближайшие концерты Гуфа в России отменены
Фото: 

Причиной отмены стало плохое самочувствие артиста.

«К сожалению, вынуждены вам сообщить об отмене всех запланированных на ближайший месяц мероприятий, ввиду состояния здоровья Алексея. В ближайшее время мы сообщим информацию, касающуюся новых дат перенесенных концертов», — написала команда рэпера.

Поклонников попросили воздержаться от распространения «любых домыслов и слухов на тему состояния Алексея и последних событий его личной жизни, попавших в медийное пространство».

При этом концерт в Москве, уточнили представители Гуфа, состоится — он перенесен на 19 мая.

Ранее жена Гуфа Юлия Королева сообщила в Telegram-канале о своем самочувствии. Королева призналась, что ощущает себя сильной, замотивированной и «парящей над землей», несмотря на «странные и разрушительные» события, которые с ней произошли.

Шоу-бизнес,Гуф,Юлия Королева,
18+
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