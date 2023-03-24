Все ближайшие концерты Гуфа в России отменены

Все ближайшие концерты рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов) отменены, сообщается на официальной странице артиста в социальной сети «ВКонтакте».

Фото:

Причиной отмены стало плохое самочувствие артиста.

«К сожалению, вынуждены вам сообщить об отмене всех запланированных на ближайший месяц мероприятий, ввиду состояния здоровья Алексея. В ближайшее время мы сообщим информацию, касающуюся новых дат перенесенных концертов», — написала команда рэпера.

Поклонников попросили воздержаться от распространения «любых домыслов и слухов на тему состояния Алексея и последних событий его личной жизни, попавших в медийное пространство».

При этом концерт в Москве, уточнили представители Гуфа, состоится — он перенесен на 19 мая.