Уехавшая из России Брежнева поддержала Украину новой песней

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева выпустила новую песню на украинском языке. Она получила название «Такі ми люди» («Такие мы люди»).

Фото: страница Веры Брежневой во «ВКонтакте» страница Веры Брежневой во «ВКонтакте»

Брежнева долгое время жила и работала в России, но после начала спецоперации сбежала за границу. Сейчас певица предпочитает выступать под сценическим псевдонимом Vera. Новой композицией она решила открыто заявить, чью сторону поддерживает.

«Мы стали сильнее, чем думали будем. Где развалина — там зацветает цветок», — поется в новой песне исполнительницы.