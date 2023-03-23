Уехавшая из России Брежнева поддержала Украину новой песней

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева выпустила новую песню на украинском языке. Она получила название «Такі ми люди» («Такие мы люди»).
Брежнева долгое время жила и работала в России, но после начала спецоперации сбежала за границу. Сейчас певица предпочитает выступать под сценическим псевдонимом Vera. Новой композицией она решила открыто заявить, чью сторону поддерживает.
«Мы стали сильнее, чем думали будем. Где развалина — там зацветает цветок», — поется в новой песне исполнительницы.
Вместе с этим Брежнева выпустила клип на композицию. В нем она предстала перед слушателями с короткими волосами темного цвета. Артистка заявила, что новая песня является отражением внутренних изменений, которые она перетерпела за последний год.