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Эд Ширан рассказал о борьбе с психическим заболеванием

Популярный британский певец Эд Ширан признался, что считал себя толстым и на протяжении нескольких лет страдал от психического заболевания — булимии. О борьбе с серьезным расстройством пищевого поведения он рассказал в интервью изданию The Rolling Stones.

Эд Ширан рассказал о борьбе с психическим заболеванием
© Lenta.ru

32-летний музыкант сообщил, что в начале карьеры часто сравнивал себя с другими поп-исполнителями, включая Джастина Бибера и Шона Мендеса, и каждый раз ему казалось, что он очень толстый. Ширан постоянно корил себя, что не может пойти в спортзал, сесть на диету и наконец похудеть, и заедал эти тревожные мысли вредной пищей. В результате ситуация обострилась настолько, что у него развилась булимия.

Я обнаружил, что занимаюсь тем, о чем [певец] Элтон Джон говорит в своей книге, — обжираюсь до тошноты. Мне как мужчине говорить об этом безумно неловко - Эд Ширан, британский певец.

Ширану потребовалось несколько лет, чтобы справиться с расстройством пищевого поведения, но сейчас он предпочитает справляться с эмоциями при помощи фитнеса, а не выпивки и фастфуда. Певец больше не заедает проблемы и тревоги, однако ради ментального здоровья время от времени позволяет себе фастфуд и хорошее вино.

Ранее Ширан сообщил о суицидальных мыслях, которые у него появились после смерти друзей. Исполнитель поведал, что впал в депрессию после того, как его лучший друг, предприниматель Джамал Эдвардс, скончался от остановки сердца из-за употребления алкоголя и запрещенных веществ в 2022 году.

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