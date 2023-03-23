Стало известно о страданиях певицы Валерии из-за характера мужа

«У меня просто обостренное чувство справедливости. Такая вот у меня болезнь. Я ненавижу лицемерие, предательство и хамство. Валерия часто из-за этого страдает», — сказал он.

Пригожин признался в переживаниях за супругу, поскольку его колкие высказывания отражаются на отношении коллег к ней. При этом его не беспокоит, если кто-то из звезд на него обижается. Он прямолинеен и любит правду.