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29 минут назад

Стало известно о страданиях певицы Валерии из-за характера мужа

Мослента

О страданиях певицы Валерии из-за характера мужа стало известно «Мосленте» в ходе беседы с ее супругом — продюсером Иосифом Пригожиным.

Стало известно о страданиях певицы Валерии из-за характера мужа
Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.comPavel Kashaev / Globallookpress.com

«У меня просто обостренное чувство справедливости. Такая вот у меня болезнь. Я ненавижу лицемерие, предательство и хамство. Валерия часто из-за этого страдает», — сказал он.

Пригожин признался в переживаниях за супругу, поскольку его колкие высказывания отражаются на отношении коллег к ней. При этом его не беспокоит, если кто-то из звезд на него обижается. Он прямолинеен и любит правду.

Ранее Пригожин призвал бывших коллег молиться на Валерию.

Шоу-бизнес,Валерия,Иосиф Пригожин,
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