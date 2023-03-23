Рудковская оценила преображение Филиппа Киркорова

Бизнесвумен Яна Рудковская рассказала о своем отношении к пластическим операциям Филиппа Киркорова. Как сообщает boda, продюсер отметила смелость, которая имеется у поп-короля российской эстрады.

По словам Яны, далеко не каждый в свои 55 лет способен лечь под нож пластического хирурга. Рудковская добавила, что ей по-настоящему понравилось то, как Филипп решил преподнести своим поклонникам новость о своем кардинальном преображении.