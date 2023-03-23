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Рудковская оценила преображение Филиппа Киркорова

Бизнесвумен Яна Рудковская рассказала о своем отношении к пластическим операциям Филиппа Киркорова. Как сообщает boda, продюсер отметила смелость, которая имеется у поп-короля российской эстрады.

Рудковская оценила преображение Филиппа Киркорова
© ТАСС

По словам Яны, далеко не каждый в свои 55 лет способен лечь под нож пластического хирурга. Рудковская добавила, что ей по-настоящему понравилось то, как Филипп решил преподнести своим поклонникам новость о своем кардинальном преображении.

Яна сделала акцент на том, что Киркоров не стал прятаться от своих фанатов, так как не хотел их обманывать. В конечном итоге продюсер призналась, что очень гордится поступком своего знаменитого друга.

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