Линдси Лохан стала обвиняемой в деле о криптомошенничестве

Восемь американских знаменитостей стали обвиняемыми по делу о криптомошенничестве, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на документ Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Их подозревают в пособничестве в связи с криптомиллионером Джастином Саном, компании и криптопредложения которого они якобы рекламировали, скрывая гонорар за это.