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1 час назад

Линдси Лохан стала обвиняемой в деле о криптомошенничестве

Газета.Ru

Восемь американских знаменитостей стали обвиняемыми по делу о криптомошенничестве, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на документ Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Линдси Лохан стала обвиняемой в деле о криптомошенничестве
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Их подозревают в пособничестве в связи с криптомиллионером Джастином Саном, компании и криптопредложения которого они якобы рекламировали, скрывая гонорар за это.

Среди обвиняемых оказались актриса Линдсей Лохан, боксер Джейк Пол, порнозвезда Кендра Ласт, рэперы Soulja Boy, Ne-Yo, Lil Yachty, Akon и Остин Махоун. Надзорный орган уточнил, что все обвиняемые, кроме Махоуна и Soulja Boy согласились выплатить штраф в размере $400 тыс., не признавая вину и не опровергая ее. Ранее Леонардо ДиКаприо допросили о деловых отношениях с мошенником Джоу Лоу.

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