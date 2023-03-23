Солист Artik&Asti опроверг слухи о распаде группы

«Мы не выпускаем песни каждую неделю, но мы никогда и не планировали это. У Artik&Asti достаточно большой багаж хитов, у нас отличная концертная программа, в которой каждая песня хит, мало артистов у кого так же. Именно поэтому у нас и нет необходимости делать частые релизы… Что касается сольного творчества Севиль, то это изначально было в наших планах. Еще на первой нашей встрече, мы проговорили, что будем писать и выпускать песни как для Artik&Asti, так и отдельно для Севиль. Это обычная практика, тем более у группы есть определенный формат и стиль, от которого мы не планируем отходить, а в сольном творчестве Севиль, у нас есть больше свободы для экспериментов, и больше инструментов для раскрытия ее потенциала», — рассказал Артем в беседе с PeopleTalk.