В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 76.96EUR 82.97
Войти в почту

Солист Artik&Asti опроверг слухи о распаде группы

При этом Артем Умрихин отметил, что будет выпускать песни и для Севиль

Солист Artik&Asti опроверг слухи о распаде группы
© WomanHit.ru - МК

Еще полтора года назад появились слухи, что Артем Умрихин, известный под именем Artik, хочет выйти из группы Artik&Asti и начать продюсировать солистку музыкального коллектива Asti, настоящее имя которой Севиль. Однако артист опроверг эту информацию. А сегодня telegram-каналы стали писать, что группа вскоре прекратит свое существование. Мол, больше нет необходимости в приставке Artik, поэтому Севиль будет выступать под своим именем. И сейчас Умрхин повторно опроверг эти сплетни.

«Мы не выпускаем песни каждую неделю, но мы никогда и не планировали это. У Artik&Asti достаточно большой багаж хитов, у нас отличная концертная программа, в которой каждая песня хит, мало артистов у кого так же. Именно поэтому у нас и нет необходимости делать частые релизы… Что касается сольного творчества Севиль, то это изначально было в наших планах. Еще на первой нашей встрече, мы проговорили, что будем писать и выпускать песни как для Artik&Asti, так и отдельно для Севиль. Это обычная практика, тем более у группы есть определенный формат и стиль, от которого мы не планируем отходить, а в сольном творчестве Севиль, у нас есть больше свободы для экспериментов, и больше инструментов для раскрытия ее потенциала», — рассказал Артем в беседе с PeopleTalk.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий