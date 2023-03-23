Пугачева удивила помолодевшим внешним видом на фото с Юдашкиными

Певица Алла Пугачева, обосновавшаяся в Израиле, появилась на новых фото жены модельера Валентина Юдашкина Марины. Артистка поразила фанатов внешним видом. Примадонна позировала на снимке в разных образах.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Внезапную примерку сделали, судя по всему, благодарядизайнеру. На одном из кадров 73-летняя исполнительница облачилась в светлый костюм, а на другом – в черный.

телеграм-канал Марины Юдашкиной

Поклонники, увидев фото исполнительницы хита «Позови меня с собой», осыпали ее комплиментами. Некоторыеотметили, что звезда помолодела.

«Я не могу понять эту схему, как в один момент Алла стала выглядеть на 35», – написал комментатор.