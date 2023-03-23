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21 минуту назад

Писательница Дарина Мишина подала ответный иск на Регину Тодоренко

Слово и Дело

Писательница Дарина Мишина, которая создавала сказки для будущей книги Регины Тодоренко, подала ответный иск в отношении телеведущей и потребовала заплатить ей деньги за выполненную работу.

Писательница Дарина Мишина подала ответный иск на Регину Тодоренко
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На одном заседании суд рассмотрел сразу два дела — иск Мишиной, а также встречные требования Тодоренко о признании договора незаключенным. В итоге судья отказал в удовлетворении и писательнице и телеведущей и направил дело в городской суд.

«Он понимает, что отношения между сторонами мутные, но не хочет вникать. Это как кот Шредингера — он и жив, и мертв», — отметила Мишина.

Судебные разбирательства между писательницей и телеведущей начались около двух месяцев назад. Тогда Мишина призналась, что и в дальнейшем не против работать с Тодоренко, но в этот раз сразу заключит с ней договор, сообщает «СтарХит».

Шоу-бизнес,Регина Тодоренко,
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