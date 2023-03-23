Стало известно, сколько платят Пугачева и Галкин* за школу для детей

Певица Алла Пугачева и комик Максим Галкин* (признан в РФ иноагентом) тратят 4 млн рублей на частную школу для детей Гарика и Лизы. Об этом со ссылкой на соцсети сообщает KP.ru.

Семья живет в 10 км от Тель-Авива в городе Герцлия. Дети учатся в одной из наиболее дорогих и престижных частных школ страны, которая находится в 20 минутах езды от дома Галкина и Пугачевой.

Это интернациональная американская школа. Выпускники учебного заведения получают диплом, с которым можно поступить в университеты США и Европы. Обучение в школе ведется на английском языке, но изучается и иврит. Год учебы в школе обходится в 96 тыс. шекелей (2 млн рублей) на одного ребенка.