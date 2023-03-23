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50 минут назад

Иосиф Пригожин сравнил жизнь в Москве и на Кавказе

Мослента

Отличительную черту москвичей назвал «Мосленте» продюсер Иосиф Пригожин. Он заявил, что жителей столицы отличает желание «быть удобными».

Иосиф Пригожин сравнил жизнь в Москве и на Кавказе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Поймите меня правильно, я же родился на Кавказе. У нас другие принципы, другие понятия. Я до сих пор не привык к московским порядкам», — пояснил продюсер.

По его словам, по сравнению с его земляками москвичи менее прямолинейны. Пригожин отметил, что из-за этого его часто считают грубым.

Ранее жизнь в Москве и в Санкт-Петербурге сравнила актриса Елизавета Боярская. Она рассказала, что в обоих городах ее жизнь проходит в бешеном ритме.

Шоу-бизнес,Иосиф Пригожин,Елизавета Боярская,
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