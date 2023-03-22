Оценена стоимость особняка Волочковой

После того как в середине марта балерина Анастасия Волочкова объявила о продаже своих квартир в Астрахани, в социальных сетях вспомнили, что звезда также владеет роскошным особняком в Подмосковье. Специалист по недвижимости Милана Левченко назвала приблизительную стоимость объекта, передает издание «Телепрограмма».

Фото: НТВ НТВ

Стоимость особняка Волочковой площадью 850 квадратных метров, расположенного в элитном поселке Николо-Урюпино, эксперт оценила в сумму примерно от 115 миллионов до 231 миллиона рублей, или в 1,5-3 миллиона долларов. Именно столько, по мнению Левченко, балерина сможет получить за продажу этого объекта. Риелтор отметила, что при этом Волочкова приобрела дом за три миллиона долларов.

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В трехэтажном особняке есть три спальни, четыре ванных комнаты, два будуара, каминная, бильярдная, барная зона и домашний кинотеатр. На второй этаж можно подняться по большой мраморной лестнице с черными коваными перилами. Среди особенностей объекта Левченко выделила такие, как наличие инициалов хозяйки на фасаде над входной дверью, белого рояля в подарок от певца Николая Баскова, люстр и бра в старинном стиле, а также большого количества фресок, лепнины, предметов антиквариата, картин с изображением балерины и зеркал с массивной позолоченной лепниной.

Что касается мебели, то большая ее часть выполнена в белом цвете или в пастельных тонах. Пол в особняке выложен мраморной плиткой, поверх него в некоторых местах Волочкова постелила дорогие ковры. Весь гарнитур для звезды изготовили на заказ в Италии. На участке, кроме особняка, расположен гостевой дом метражом в 200 «квадратов», а также небольшая баня.

«Благодаря своим размерам, интерьеру, элементам декора дом, созданный Анастасией, похож на театр или дворец. Этим она еще раз подчеркнула свою любовь к королевскому образу жизни», — рассказала риелтор.

При этом Левченко добавила, что успех в случае продажи объекта зависит от того, найдется ли человек, разделяющий схожие с Волочковой предпочтения в интерьере, так как сейчас все больше людей выбирают для себя лоты с более лаконичным и минималистичным оформлением.