30-летняя тиктокерша Джехан Томас внезапно умерла после головной боли

"Несмотря на то, что она страдала от мигреней и приступов болезни в течение нескольких месяцев, ее уход был совершенно неожиданным, и мы все абсолютно убиты горем", - прокомментировала случившееся подруга Томас.

Томас активно вела TikTok, в котором рассказывала о воспитании двоих детей. У блогерши было около 82 тыс. подписчиков, также она владела небольшим канцелярским магазином в Донкастере. Старшему сыну Томас три года, младшему - всего 21 месяц. Блогерша рассказывала, что ей поставили диагноз неврит зрительного нерва после того, как она почти два года страдала от головных болей.