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1 час назад

30-летняя тиктокерша Джехан Томас внезапно скончалась после головной боли

Газета.Ruиещё 1

Британская звезда TikTok Джехан Томас умерла в возрасте 30 лет. Об этом сообщает People.

30-летняя тиктокерша Джехан Томас внезапно умерла после головной боли
Фото: jehane_x/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)jehane_x/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша неожиданно скончалась после нескольких месяцев изнурительных головных болей.

"Несмотря на то, что она страдала от мигреней и приступов болезни в течение нескольких месяцев, ее уход был совершенно неожиданным, и мы все абсолютно убиты горем", - прокомментировала случившееся подруга Томас.

Томас активно вела TikTok, в котором рассказывала о воспитании двоих детей. У блогерши было около 82 тыс. подписчиков, также она владела небольшим канцелярским магазином в Донкастере. Старшему сыну Томас три года, младшему - всего 21 месяц. Блогерша рассказывала, что ей поставили диагноз неврит зрительного нерва после того, как она почти два года страдала от головных болей.

"Ранее врачи утверждали, что у меня рассеянный склероз, но теперь давление в моей голове буквально сбивает меня с ног", - признавалась Томас.

В своем последнем посте за два дня до смерти тиктокерша поделилась, что ей предстоит операция.

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