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12 минут назад

Старшую дочь Джигана избили в школе

Елена Прошина

Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова у себя в Telegram-канале сообщила, что ее старшую дочь Ариелу избили в школе. И сделал это ее одноклассник.

Старшую дочь Джигана избили в школе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Самойлова, узнала о случившееся она от дочери уже дома.

«Начинаю выяснять, что случилось. В итоге ее реально побил мальчик. Мальчик, внимание. В школе. Мальчик побил девочку. Ариелу, которая никогда никого не оскорбляет и не обижает. Там что-то случилось, он подумал, что это она и решил ее ударить», — рассказала Самойлова.

Она отметила, что случившееся повергло ее в шок и ей понадобилось время, чтобы взять себя в руки и спокойно поговорить с учителями.

«Инцидент исчерпан. Школа максимально правильно и адекватно среагировала на ситуацию. Все обсудили, со всеми поговорили», — добавила жена Джигана.

При этом, по ее словам, на душе у нее все равно «неприятно». Самойлова подчеркнула, что никогда не думала, что «такое может случиться с ее детьми».

Напомним, что у Джигана и его супруги четверо детей — дочки Ариела, Лея и Майя и сын Давид.

Шоу-бизнес,Оксана Самойлова,
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