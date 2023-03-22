Концерт Басты в Новокузнецке отменили

Концерт российского рэп-исполнителя Василия Вакуленко, известного под псевдонимом Баста, запланированный в Новокузнецке, отменили. Об этом сообщается на сайте лейбла артиста.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Выступление, которое должно было состояться 26 марта во Дворце спорта кузнецких металлургов, перенесли на 17 октября этого года. Сообщается, что приобретенные билеты зрители могут вернуть. О том, что стало причиной отмены концерта, неизвестно.

22, 23 и 25 марта хип-хоп-исполнитель должен будет выступить в таких российских городах, как Новосибирск, Томск и Кемерево. Билеты на запланированные выступления остаются в продаже.