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1 час назад

Концерт Басты в Новокузнецке отменили

Lenta.ru

Концерт российского рэп-исполнителя Василия Вакуленко, известного под псевдонимом Баста, запланированный в Новокузнецке, отменили. Об этом сообщается на сайте лейбла артиста.

Концерт Басты в Новокузнецке отменили
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Выступление, которое должно было состояться 26 марта во Дворце спорта кузнецких металлургов, перенесли на 17 октября этого года. Сообщается, что приобретенные билеты зрители могут вернуть. О том, что стало причиной отмены концерта, неизвестно.

22, 23 и 25 марта хип-хоп-исполнитель должен будет выступить в таких российских городах, как Новосибирск, Томск и Кемерево. Билеты на запланированные выступления остаются в продаже.

Ранее стало известно, что концерт украинской певицы Таисии Повалий, переехавшей в Россию, отменили в Чите. По словам организаторов, весь запланированный концертный тур исполнительницы по России сорван.

Шоу-бизнес,Таисия Повалий,Баста,
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