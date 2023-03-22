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45 минут назад

Макаревич* заявил об отсутствии тоски по родине

Мария Иванова

Музыкант Андрей МакаревичРФ признан иностранным агентом) заявил, что не скучает по России после переезда в Израиль. Об этом сообщает «СтарХит».

Макаревич* заявил об отсутствии тоски по родине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В новом интервью музыканта спросили, сталкивается ли он с тоской по родине и ощущением «отрыва от родных мест».

«Нет. Абсолютно», - ответил он.

Макаревич* отметил, что тоски нет, так как в Израиле ему есть чем заняться.

«Понимаете в чем дело, если бы я сидел совсем лишенный возможности что-либо делать, наверное, это была бы тоска не по родине, а по делу. Сейчас там нет возможности им заниматься. Чего тосковать?» - сказал музыкант.

По словам Макаревича*, для него важно, что в Израиле всегда солнечно. Когда за окном дождь со снегом, жить не хочется, отметил музыкант.

«А здесь классно. Это влияет на настроение», - заключил он.

Макаревича* признали иноагентом в сентябре 2022 года. Музыкант попытался оспорить решение Минюста в Замоскворецком суде, но суд отклонил его иск.

В решении суда, в частности, отмечалось, что Макаревич* «открыто поддерживает заявления антироссийской направленности, затрагивающие тему специальной военной операции».

Сейчас Макаревич живет в Израиле.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

Шоу-бизнес,Андрей Макаревич,
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