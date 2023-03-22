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1 час назад

Бедрос Киркоров впервые появился на телевидении после госпитализации

Газета.Ru

Певец Бедрос Киркоров, отец Филиппа Киркорова, появился в программе «Моя мелодия» на телеканале «Россия».

Бедрос Киркоров впервые появился на телевидении после госпитализации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первый выпуск шоу был посвящен Филиппу Киркорову. Ирина Дубцова, Ваня Дмитриенко и Люся Чеботина исполнили попурри из песен артиста. В конце эпизода появился отец Киркорова, который спродюсировал номер.

90-летний Бедрос Киркоров вышел на сцену в праздничном наряде. Он вспомнил первый выход на сцену сына.

«Она [Анна Герман] вытащила из своего букета одну гвоздику и отдала ее Филиппу со словами: «Сейчас папа будет петь, выходи на сцену и подари», — поделился он.

В феврале Бедрос Киркоров попал в больницу. Артист несколько дней провел в реанимации.

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