Бедрос Киркоров впервые появился на телевидении после госпитализации

Певец Бедрос Киркоров, отец Филиппа Киркорова, появился в программе «Моя мелодия» на телеканале «Россия».
Первый выпуск шоу был посвящен Филиппу Киркорову. Ирина Дубцова, Ваня Дмитриенко и Люся Чеботина исполнили попурри из песен артиста. В конце эпизода появился отец Киркорова, который спродюсировал номер.
90-летний Бедрос Киркоров вышел на сцену в праздничном наряде. Он вспомнил первый выход на сцену сына.
«Она [Анна Герман] вытащила из своего букета одну гвоздику и отдала ее Филиппу со словами: «Сейчас папа будет петь, выходи на сцену и подари», — поделился он.
В феврале Бедрос Киркоров попал в больницу. Артист несколько дней провел в реанимации.