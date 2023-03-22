The Weeknd попал в Книгу рекордов Гиннесса

Певец The Weeknd (настоящее имя — Эйбел Тесфайе) стал самым популярным артистом в мире. Он набрал самое большое количество прослушиваний на Spotify согласно статистике платформы.

Фото: The Weeknd/YouTube The Weeknd/YouTube

Музыкант занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Помимо максимального количества прослушиваний на музыкальном сервисе, The Weeknd стал первым артистом, достигшим отметки более 100 млн ежемесячных слушателей на Spotify.