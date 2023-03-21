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34 минуты назад

Певец SHAMAN выдвигает особые требования к организатором концертов

Слово и Дело

Российский певец SHAMAN, настоящее имя которого Ярослав Дронов, просит организаторов выступлений писать его псевдоним латиницей и заглавными буквами.

Певец SHAMAN выдвигает особые требования к организатором концертов
Фото: слово и делослово и дело

Исполнитель хита «Встанем» продолжает успешно гастролировать по всей России и неизменно собирать полные залы. Как выяснилось, любимец миллионов выдвигает особые требования к организаторам своих концертов. Например, одним из условий стало правильное написание его сценического имени.

Так, Дронов просит подписывать его как SHAMAN – латинскими заглавными буквами. Telegram-канал «НеМалахов СЛИВки» отмечает, что в случае нарушения данного правила певец может отменить выступление и не возвращать деньги заказчику.

Напомним, ранее патриотический концерт SHAMAN собрал аншлаг в московском концертном зале «Крокус Сити холл». Всего артист планирует дать 100 концертов до конца 2023 года.

Шоу-бизнес,Ярослав Дронов,
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