Вдова Грачевского рассказала о переезде

Вдова Бориса Грачевского Екатерина решила съехать из загородного дома, в котором была счастлива со своим супругом. Она поделилась, что ей стало сложно ездить из пригорода в Москву то по делам, то в поликлинику с ребенком. Но главная причина переезда Екатерины в столицу кроется не в этом.

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Екатерина призналась, что в их с супругом доме она все время чувствует его присутствие. Ей постоянно кажется, что муж ходит по дому, находится рядом. Вдова Грачевского не скрывает: ощущение от этого иногда бывает жуткое.

— У меня в этом доме появляется ощущение, что Боря там ходит. Такое жутковатое состояние. И еще я в этом доме все время ревела. Я не могу ложиться в нашу кровать, потому что там спал он. Я до сих пор чувствую его запах. Для меня это больно. В общем, я приняла решение переехать в Москву, — передает слова Екатерины «Московский комсомолец».

Художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского не стало два года назад. Он умер из-за последствий коронавируса, который переносил крайне тяжело. Екатерина до сих пор не смирилась с потерей и даже не задумывается о новом романе.