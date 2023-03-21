57-летнего заслуженного артиста России Валерия Меладзе в ближайшие дни могут признать иностранным агентом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник в Минюсте.

Источник утверждает, что заявление на имя генпрокурора с просьбой внести эстрадного исполнителя в список иноагентов подал Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Одной из причин якобы указан видеоролик, где Меладзе тихо продолжил проукраинскую фразу на корпоративе в Дубае.