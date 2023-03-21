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54 минуты назад

SHOT: Меладзе могут признать иноагентом в ближайшие дни

Газета.Ru

57-летнего заслуженного артиста России Валерия Меладзе в ближайшие дни могут признать иностранным агентом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник в Минюсте.

Источник утверждает, что заявление на имя генпрокурора с просьбой внести эстрадного исполнителя в список иноагентов подал Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Одной из причин якобы указан видеоролик, где Меладзе тихо продолжил проукраинскую фразу на корпоративе в Дубае.

В Госдуме призвали лишить Меладзе всех званий

В начале января признать Меладзе иноагентом уже просил Фонд исторического наследия. Кроме того, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко призвала признать певца Валерия Меладзе иностранным агентом и запретить ему въезд в Россию.

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