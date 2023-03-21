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58 минут назад

Актриса Татьяна Васильева раскрыла сумму своей пенсии

Газета.Ruиещё 1

Актриса Татьяна Васильева рассказала в беседе с teleprogramma.pro, что вынуждена работать из-за маленькой пенсии.

Васильева призналась, что получает пенсию в размере 30 тыс. рублей. Она отметила, что только за квартиру платит около 10 тыс. рублей в месяц.

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Ранее Васильева заявила, что планирует купить квартиру новорожденной внучке Сарре. По ее мнению, приобретение собственного жилья - одна самых главных проблем у людей на данный момент. Артистка хочет обеспечить всех своих детей и внуков недвижимостью. Актриса продолжит работать "в том же ритме", чтобы обеспечить свою семью. Звезда играет в театре и снимается в кино.

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