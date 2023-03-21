Васильева призналась, что получает пенсию в размере 30 тыс. рублей. Она отметила, что только за квартиру платит около 10 тыс. рублей в месяц.

Ранее Васильева заявила, что планирует купить квартиру новорожденной внучке Сарре. По ее мнению, приобретение собственного жилья - одна самых главных проблем у людей на данный момент. Артистка хочет обеспечить всех своих детей и внуков недвижимостью. Актриса продолжит работать "в том же ритме", чтобы обеспечить свою семью. Звезда играет в театре и снимается в кино.