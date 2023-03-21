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26 минут назад

Сын Влада Топалова оказался в больнице

Газета.Ru

Певец Влад Топалов рассказал в социальных сетях, что отвез старшего сына Михаила в больницу.

Сын Влада Топалова оказался в больнице
Фото: Артем Сизов/«Газета.Ru»Артем Сизов/«Газета.Ru»

Причиной для посещения госпиталя стала травма сына. Мальчик неудачно прыгнул в бассейн - ударился головой и получил шишку. Топалов признался, что страшно переживает за сына.

"Главный вопрос, который задаю себе: достаточно ли хороший я отец? Я был недалеко от Миши и мог его остановить. Но он так уверенно нырял, что я был за него спокоен", - заявил Топалов.

По словам артиста, врач не обнаружил переломов или сотрясения мозга у мальчика.

Ранее жена Топалова Регина Тодоренко пошутила про третьи роды.

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