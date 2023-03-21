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1 час назад

Андрей Разин назвал "кощунством и издевательством" критику в адрес Пугачевой

Газета.Ruиещё 4

Продюсер Андрей Разин прокомментировал в Instagram критику в адрес певицы Аллы Пугачевой.

Андрей Разин назвал "кощунством и издевательством" критику в адрес Пугачевой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Разин возмутился хейтерами Пугачевой. Он назвал негативные высказывание в адрес Примадонны "кощунством и издевательством". Продюсер заявил, что певица является символом российской эстрады. Он призвал прекратить нападки в адрес "талантливой и заслуженной женщины".

"И потом у нее не тот возраст. Она - умница, она воспитывает детей. Мне кажется, неправильным, что разные шакалы стараются ее лишний раз укусить. Я в свое время тоже спускал на нее собак. Но в то время мы с ней были на одном уровне. А то, что с ней делают сейчас, это неправильно", - написал Разин.

Ранее Пугачева опровергла слухи о провальных концертах Валерия Меладзе в Израиле.

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