Андрей Разин назвал "кощунством и издевательством" критику в адрес Пугачевой

"И потом у нее не тот возраст. Она - умница, она воспитывает детей. Мне кажется, неправильным, что разные шакалы стараются ее лишний раз укусить. Я в свое время тоже спускал на нее собак. Но в то время мы с ней были на одном уровне. А то, что с ней делают сейчас, это неправильно", - написал Разин.