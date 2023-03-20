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26 минут назад

Анастасия Стоцкая развелась со вторым мужем

Российская Газета

Российская и украинская певица, актриса театра, кино и ТВ Анастасия Стоцкая вновь развелась - через четыре года после того, как пара рассталась, артистка официально свободна от уз брака с ресторатором Сергеем Абгаряном, которому родила сына и дочь.

Анастасия Стоцкая развелась со вторым мужем
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Первым супругом Анастасии был актер Алексей Секирин (Евгений Степанов из "Счастливы вместе"). В настоящее время, согласно данным из открытых источников, Стоцкая состоит в отношениях с 33-летним актером, певцом и стримером Александром Казьминым.

Про изменение в жизни Анастасии сообщает "СтарХит".

Как уточнено изданием, обошлось всё "без дележек имущества и скандалов - исключительно мирно". Брак экс-супругов был расторгнут в начале текущего месяца. При этом Анастасия и Сергей цивилизовано продолжают общаться и воспитывать общих детей - их сыну одиннадцать лет, дочери - пять.

Анастасия Стоцкая родилась в 1982 году в Киеве. Лауреат театральной премии "Золотая маска" - за роль Флоренс Васси в мюзикле "Шахматы". Дебютный сольный альбом артистки вышел в 2003-м.

Шоу-бизнес,Александр Казьмин,Алексей Секирин,Анастасия Стоцкая,Евгений Степанов,
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