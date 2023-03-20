Анастасия Стоцкая развелась со вторым мужем

Российская и украинская певица, актриса театра, кино и ТВ Анастасия Стоцкая вновь развелась - через четыре года после того, как пара рассталась, артистка официально свободна от уз брака с ресторатором Сергеем Абгаряном, которому родила сына и дочь.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Первым супругом Анастасии был актер Алексей Секирин (Евгений Степанов из "Счастливы вместе"). В настоящее время, согласно данным из открытых источников, Стоцкая состоит в отношениях с 33-летним актером, певцом и стримером Александром Казьминым.

Про изменение в жизни Анастасии сообщает "СтарХит".

Как уточнено изданием, обошлось всё "без дележек имущества и скандалов - исключительно мирно". Брак экс-супругов был расторгнут в начале текущего месяца. При этом Анастасия и Сергей цивилизовано продолжают общаться и воспитывать общих детей - их сыну одиннадцать лет, дочери - пять.