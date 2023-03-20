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24 минуты назад

Мосгорсуд утвердил взыскание с сына Бари Алибасова 8 млн рублей

BFM.RU

Мосгорсуд оставил в силе решение о взыскании с сына музыкального продюсера Бари Алибасова Бари Алибасова-младшего более 8 млн рублей в счет задолженности по кредиту.

Мосгорсуд утвердил взыскание с сына Алибасова 8 млн рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мосгорсуд оставил решение Пресненского суда Москвы без изменения», — сообщили Business FM в пресс-службе Мосгорсуда.

Алибасов-младший настаивал на отмене судебного акта. Пресненский суд Москвы в конце декабря 2022 года удовлетворил иск Совкомбанка и взыскал с Бари Бариевича Алибасова задолженность по кредитному договору в размере 8 млн 395 тысяч рублей, а также обязал заплатить госпошлину в размере 56 тысяч рублей.

По решению суда, взыскание было обращено на предмет залога недвижимого имущества в размере 11,6 млн рублей.

Ранее газета «Московский комсомолец» писала, что кредит сын продюсера брал на открытие вебкам-студии в Калининграде с гостевым домом в старинном здании, однако прогорел. Сам сын шоумена говорил, что рассчитывает расплатиться с банком, продав здание. Удалось ли это ему сделать, неизвестно.

Шоу-бизнес,Бари Алибасов,Совкомбанк,Мосгорсуд,
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