Певица Ханна пожаловалась на послеродовую депрессию

«Я всегда очень переживаю, то, что малышек на бабушек оставила, то потому что сама Адриану не уложила, то потому что малую сама не покормила, походу это послеродовая депрессия», — написала исполнительница (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru).