Певица Ханна пожаловалась на послеродовую депрессию

9 февраля певица Ханна родила второго ребенка. Ранее она заявляла, что ее эмоциональный фон стабилен, однако сейчас артистка говорит иное.
В соцсетях Ханна поделилась откровениями по поводу материнства. Так, певица переживает, что обеим дочкам уделяет не так много внимания.
«Я всегда очень переживаю, то, что малышек на бабушек оставила, то потому что сама Адриану не уложила, то потому что малую сама не покормила, походу это послеродовая депрессия», — написала исполнительница (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru).
Она предположила, что все дело в бессонных ночах и рабочем графике. Ханна также написала, что слишком много взвалила на свои плечи, отсюда и идут подобные мысли.