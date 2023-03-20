Певица Анна Семенович ответила на критику из-за чрезмерного редактирования фигуры и кожи на фотографиях. На своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) она опубликовала историю, в которой попросила подписчиков писать ей больше комментариев.
«Разразился просто гром, шквал комментариев под моими фотографиями в купальнике. Кто-то говорит, что там фотошоп, — сказала Семенович. — Мне приятно, что вы так комментируете мои фоточки, это классно. Спасибо большое. Заходите, комментируйте дальше».
Ранее пользователи соцсети опубликовали сотни комментариев под серией фото Семенович, обвинив ее в излишнем использовании фотошопа. На следующий день певица показала новое фото и призналась, что поправилась на 7 кг.