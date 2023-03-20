«Разразился просто гром, шквал комментариев под моими фотографиями в купальнике. Кто-то говорит, что там фотошоп, — сказала Семенович. — Мне приятно, что вы так комментируете мои фоточки, это классно. Спасибо большое. Заходите, комментируйте дальше».