В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
1 час назад

Бывшая солистка «Серебра» рассказала о поиске нового дома

Lenta.ruиещё 1

Бывшая солистка популярной группы «Серебро» Ольга Серябкина рассказала, что вместе с супругом долго искала новый дом. Она поделилась подробностями в интервью журналистке Лауре Джугелии, запись разговора доступна на YouTube.

Бывшая солистка «Серебра» рассказала о поиске нового дома
Фото: ТАССТАСС

Площадь дома певицы оценивается почти в 600 квадратных метров. На двух этажах в том числе располагаются четыре спальни, просторная гостиная, столовая и кухня. Интерьер выполнен в минималистическом стиле в светлых цветах, акцентами служат темные оконные рамы.

Серябкина отметила, что вместе с мужем долго искала подходящее жилье. Пара его приобрела, а не взяла в аренду. Там уже был сделан ремонт, однако им пришлось немного изменить дизайн.

«Мы долго выбирали дом. Нам много что не нравилось, и мы не хотели идти на компромисс. Хотелось, чтобы дом вызывал чувства», — объяснила артистка.

В январе стало известно, что новый загородный дом обошелся Серябкиной в 300 миллионов рублей. Отмечалось, что Серябкина получила недвижимость в подарок от своего мужа Георгия Начкебия.

Шоу-бизнес,Лаура Джугелия,Ольга Серябкина,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий