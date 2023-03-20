«Короче, все просто»: Джиган объяснил, почему разъехался с Самойловой

Стоило только модели Оксане Самойловой намекнуть поклонникам на семейные трудности, как все возможные домыслы тут же опроверг ее супруг Джиган. Самойлова впервые призналась, что они с мужем сейчас не живут вместе — и отметила, что о причинах пока говорить не готова. Зато Джиган объяснил все легко и просто: он пишет новый альбом, а это изначально невозможно в доме, где живут четыре шумных ребенка.

Фото: vk/samoylovaoxxana vk/samoylovaoxxana

— Короче, все просто: я пишу альбом, а это очень шумно и много народа. Такое не может происходить в доме, где дети. Раньше еще получалось, а сейчас у нас четверо и уже никак не выходит создавать альбом дома. Мы снимаем дом, и он вроде большой, а места под студию нет, — заверил Джиган.

Рэп-исполнитель добавил, что одни только громкие басы во время его репетиций не радовали ни Оксану, ни весь поселок. Поэтому он решил съехать в их старый дом, где творить ночами просто удобнее, пишет Super.ru.