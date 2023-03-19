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17 минут назад

«Это ушло в стол»: Серябкина разочаровалась отказом Темниковой спеть дуэтом

Вечерняя Москва

Певица Ольга Серябкина оказалась разочарована тем, что не сможет записать совместную работу с коллегой по цеху Еленой Темниковой. Экс-солистка группы Serebro открыто поделилась своими эмоциями.

Серябкина разочаровалась отказом Темниковой спеть дуэтом
Фото: вечерняя москвавечерняя москва

Она призналась, что подготовила песню для совместного исполнения. Серябкина через своих менеджеров предложила Темниковой исполнить ее творение дуэтом, но этого не случилось.

— Они отказались. Это был отказ. Я не стала этот трек делать с другим артистом, потому что это очень крутой трек. Ну вот бывает такое, что не складывается. Я не стала его трансформировать, чтобы просто он вышел. Это ушло в стол, — рассказала Серябкина, чьи слова приводит Starhit.

В декабре прошлого года Серябкина показала поклонникам фигуру после родов. В своем блоге она разместила фотографию, которая вызвала всеобщее восхищение. На снимке знаменитость позирует в ярко-зеленом мини-платье на тонких бретельках.

Первый ребенок певицы появился на свет 20 ноября 2021 года. Мальчика назвали Лукой. В комментариях к публикации о рождении сына артистку поздравили Вера Брежнева, Кети Топурия, Ольга Орлова и другие отечественные знаменитости.

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