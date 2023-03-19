Серябкина разочаровалась отказом Темниковой спеть дуэтом

— Они отказались. Это был отказ. Я не стала этот трек делать с другим артистом, потому что это очень крутой трек. Ну вот бывает такое, что не складывается. Я не стала его трансформировать, чтобы просто он вышел. Это ушло в стол, — рассказала Серябкина, чьи слова приводит Starhit.