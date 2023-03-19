Зарубина обеспокоена состоянием здоровья МаkSим

И публика, и представители российского шоу-бизнеса обсуждают скандал, разразившийся после того, как МаkSим сорвала собственный концерт в Сочи.
Ольга Зарубина посмотрела фрагмент видеозаписи выступления МаkSим и убедилась, что ни о каком алкоголе речи быть не может. Марина Абросимова серьезно больна. Об этом пишет «Московский Комсомолец».
«МакSим была не пьяная — это абсолютно точно. Если бы она перебрала с алкоголем, то шаталась бы на сцене. И это сразу было бы заметно. При принятии спиртного, алкоголь, наоборот, разогревает связки. Поэтому здесь больше похоже на то, что у МаkSим сильная простуда: даже носовое звукоизвлечение слышно. И у нее сильно охрипшие связки», — уверена Ольга.
При этом Зарубина считает, что Марина не должна была выходить на сцену в таком состоянии. Ей следовало перенести дату концерта, поскольку перенапряжение для больного человека крайне опасно.
«Зритель поймет. Мы же все — живые люди. Тем более что она тяжело перенесла ковид. Как бы этот концерт в Сочи не отразился негативным образом на ее здоровье. Потому как, конечно, такие подвиги могут иметь серьезные последствия», - сказала она.
МакSим вышла на связь в социальных сетях. Она сообщила, что падала с ног из-за подскочившего давления, извинилась за уход со сцены и пообещала всем желающим вернуть деньги за сорванный концерт.