Зарубина обеспокоена состоянием здоровья МаkSим

«МакSим была не пьяная — это абсолютно точно. Если бы она перебрала с алкоголем, то шаталась бы на сцене. И это сразу было бы заметно. При принятии спиртного, алкоголь, наоборот, разогревает связки. Поэтому здесь больше похоже на то, что у МаkSим сильная простуда: даже носовое звукоизвлечение слышно. И у нее сильно охрипшие связки», — уверена Ольга.