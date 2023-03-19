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37 минут назад

Клаве Коке отказали в обслуживании в медклинике

Ирина Лебедева

Клаву Коку не стали обслуживать в коммерческой клинике. Певца приехала в медучреждение, чтобы сделать гастроскопию. Эта процедура требует предварительно домашней подготовки и записала Клава была заранее.

Клаве Коке отказали в обслуживании в медклинике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Однако доктор отказался ее принять, сославшись на некую ошибку в расписании. Певица была шокирована подобным обращением, о чем и написала в Телеграм-канале..

«Врач просто сказал, что не будет меня принимать, потому что у него через 15 минут новый пациент, хотя я пришла вовремя. Он сказал: «Не знаю, кто вас так записал, мне нужно полчаса, это не моя проблема». И в регистратуре меня тоже послали, как будто это я накосячила, а не они. Ну, похоже, не судьба. Могла бы сделать жесткую антирекламу клинике, ну ладно, им повезло, что я светлячок», - пишет рассерженная звезда.

Клава не может понять, почему из-за сбоя в работе клиники должны страдать пациенты.

«Приехала вовремя. А они: «Это не наши проблемы, ну так бывает». Вы просто не видели лицо этого врача, он сложил руки и такой король планеты. Ну объективно, мог бы и задержать следующего пациента, да и глотать трубку это не полчаса, это минут десять, мы бы даже так успели», - возмущается артистка.

Ранее певица Клава Кока сообщила в социальных сетях, что планирует купить квартиру для родителей в Москве. Кока призналась, что давно мечтала приобрести недвижимость для своей семьи. На данный момент артистка вместе с родителями занимается поиском «квартиры мечты».

Шоу-бизнес,Клава Кока,
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