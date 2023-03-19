Клаве Коке отказали в обслуживании в медклинике

«Врач просто сказал, что не будет меня принимать, потому что у него через 15 минут новый пациент, хотя я пришла вовремя. Он сказал: «Не знаю, кто вас так записал, мне нужно полчаса, это не моя проблема». И в регистратуре меня тоже послали, как будто это я накосячила, а не они. Ну, похоже, не судьба. Могла бы сделать жесткую антирекламу клинике, ну ладно, им повезло, что я светлячок», - пишет рассерженная звезда.