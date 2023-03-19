Безрукова разыграла поклонников, показав фотографию из больницы

Ирина Безрукова перепугала своих подписчиков, выложив в микроблоге свой снимок – селфи на больничной койке. У актрисы на фото – потрескавшиеся губы, пряди седых волос, морщины и изнуренный вид.

Фото: РИА Новости РИА Новости

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Затем звезда успокоила фолловеров. Как оказалось, она продемонстрировала себя в гриме для роли в фильме «Эскортница».

«Я сыграла маму главной героини. И по сюжету после всех тяжелых потрясений, переживаний, событий, связанных с дочерью, ей тяжело, и она попадает в больницу», - объяснила Безрукова.

По сюжету, героиня Безруковой - скромная школьная учительница. Когда она узнает, что дочь занимается эскортом, родственницы перестают общаться.

Ирина Безрукова в беседе с 5 Каналом высказалась по поводу того, что некоторые девушки начинают заниматься эскортом. Звезда считает, что причины ухода в эскорт - проблемы в воспитании и низкая самооценка.