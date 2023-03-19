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32 минуты назад

Общественник просит проверить доходы Меладзе

Ирина Лебедева

После того, как Валерий Меладзе оказался в центре скандала из-за антипатриотичного высказывания на концерте в Дубае, на певца стали поступать жалобы.

Общественник просит проверить доходы Меладзе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, общественный деятель Антон Коробков-Землянский обратился в Следственный Комитет РФ с просьбой проверить доходы и расходы певца. Позднее он сообщил «Комсомольской Правде», что его обращение в СУ РФ о проверке Валерия Меладзе передано в ГУ МВД России по городу Москве.

В прошлом году Валерий Меладзе выступал в России. Большие концерты были отменены, но артист пел на частных мероприятиях. На 2023 год отменили и гастроли, и клубные концерты по России.

Сейчас Меладзе поет для соотечественников за границей – периодически выступает в клубах Дубая, Израиля, и других городов. Как подсчитали журналисты, количество концертов у певца сократилось на 70%, а общий гонорар упал в 2 раза.

Ранее сообщалось, что организатор отмененного концерта Меладзе в Архангельске подал иск на 1,25 млн рублей.

Шоу-бизнес,Валерий Меладзе,МВД России,Следственный комитет,
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