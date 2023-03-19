МакSим оправдалась за сорванный концерт

В СМИ и социальных сетях обсуждают скандал на концерте МакSим в Сочи. Певица была в заторможенном состоянии, не попадала в ноты, хрипела. А потом вообще ушла со сцены.
Публика была возмущена, видеоролики с концерта массово выложены в сеть. Об этом пишет teleprogramma-pro.
И вот МакSим вышла на связь в социальных сетях. Она сообщила, что падала с ног из-за подскочившего давления, извинилась за уход со сцены и пообещала всем желающим вернуть деньги за сорванный концерт.
«Мне нелегко писать этот текст, но я искренне прошу прощения у всех, кого вчера подвела. У тех, кто готовил концерт, у своей команды. И, самое главное, у вас, мои любимые зрители. Поднялось давление, закружилась голова, пропал голос. Обстоятельства оказались сильнее меня», - оправдалась певица.
Певица МакSим накануне выступила в Краснодаре с очередным концертом. Однако внимание фанатов оказалось приковано не к голосу или песням, а к фигуре артистки. Они заметили, что животик Марины Максимовой округлился, и предположили - певица беременна в третий раз.