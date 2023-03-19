Джиган объяснил, почему живет отдельно от семьи

Оксана Самойлова на своей страничке в социальной сети написала, что перестала жить вместе со своим мужем. Она уточнила, что пока не готова говорить о причинах раздельно существования.

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Рэпер же дал журналистам SuperRu более подробные комментарии.

Он уверяет, что ни о каком разводе речи нет. Просто он сейчас записывает новый альбом, а его нетрезвые коллеги, не отличающиеся деликатностью и громкая музыка мешают жене и детям, Поэтому музыкант решил на время перебраться в старый дом.

«Пьяные битмейкеры и громкие басы на весь поселок ночью не очень радовали Оксану», - рассказал Джиган.