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16 минут назад

Джиган объяснил, почему живет отдельно от семьи

Ирина Лебедева

Оксана Самойлова на своей страничке в социальной сети написала, что перестала жить вместе со своим мужем. Она уточнила, что пока не готова говорить о причинах раздельно существования.

Джиган объяснил, почему живет отдельно от семьи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рэпер же дал журналистам SuperRu более подробные комментарии.

Он уверяет, что ни о каком разводе речи нет. Просто он сейчас записывает новый альбом, а его нетрезвые коллеги, не отличающиеся деликатностью и громкая музыка мешают жене и детям, Поэтому музыкант решил на время перебраться в старый дом.

«Пьяные битмейкеры и громкие басы на весь поселок ночью не очень радовали Оксану», - рассказал Джиган.

Ранее СМИ сообщали, что клиника, где не так давно заметили Джигана, специализируется на реабилитации клиентов после перенесенных психозов, нервных срывов, депрессивных состояний, а также при наркотической, алкогольной и табачной зависимостях.

Шоу-бизнес,Оксана Самойлова,
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