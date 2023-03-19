Слава озвучила свой диагноз

Анастасия Сланевская, известная публике под сценическим псевдонимом Слава, рассказала, что врачи диагностировали у нее депрессию. Об этом она рассказала на своей страничке в социальной сети.
Слава долго не могла решиться обратиться к специалисту по расстройствам психики. Как призналась певица, она пять раз откладывала свой визит в клинику.
«Последние несколько лет мне тяжело, по разным причинам, поэтому решилась и пошла к доктору! Диагноз — "депрессия"», — сообщила исполнительница.
Анастасия также рассказала, что от негативного состояния отдых ей не помог избавиться. Врач выписал ей курс препаратов от депрессии, - сообщает moslenta.ru.
Сланевская в декабре прошлого года сообщила о кардинальных переменах в личной жизни. После 20 лет отношений певица рассталась с гражданским мужем — бизнесменом Анатолием Данилицким. Первое время она держалась бодрячком и говорила, что готова к новому роману. Но, видимо, продолжительность отношений все же сказалась на эмоциональном состоянии.