Гагарина набросилась с кулаками на Басту во время съемок телешоу «Голос»

Новый скандал разгорелся на шоу «Голос» — все началось с исполнительницы Маргариты Багдасарян. Сочинская исполнительница настолько покорила знаменитых наставников, что они повернулись к ней все разом.

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва Пелагия Тихонова / АГН Москва

Один из членов жюри Владимир Пресняков воспользовался новым правилом блока судей и заблокировал действия для Антона Беляева. Другой скандальный момент на шоу оказался связан с Василием Шкивидоровым. К исполнителю опять все развернулись, но на этот раз в блоке оказалась Полина Гагарина.

Артистка хотела 35-летнего участника к себе в команду, поэтому с кулаками набросилась на Басту. Сам рэпер пошутил, что его избили прямо на рабочем месте.

К слову, в новом сезоне музыкального шоу «Голос» из-за введенных правил может разгореться скандал. Теперь наставники могут не только разворачиваться к конкурсантам, но и блокировать других судей, чтобы вокалисты не могли сделать выбор в их пользу.