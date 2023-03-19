Пригожин прокомментировал скандал с проверкой блогеров Чекалиных

Иосиф Пригожин был гостем нового выпуска телепередачи «Ты не поверишь!» на НТВ. Продюсер резко осудил блогеров, которые наживаются на доверчивых людях.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Супруг певицы Валерии прокомментировал скандал, связанный с проверкой семьи блогеров Чекалиных правоохранительными органами. Пара обвиняется в неуплате налогов на сумму более 311 миллионов рублей, а также в отмывании доходов. Против них возбуждено уголовное дело, - информирует портал vokrug.tV.

«Это какой-то фуфломицин, какой-то лохотрон. Меня поражают люди, что они соглашаются на это в надежде получить что-то, но им продают фантик, а не конфетку. Вот именно эти люди и делают их богатыми», — заявил продюсер.

Пригожин возмущен, что блогеры хвастаются своими доходами. Иосиф заметил, что и он и его жена очень много работают всю свою жизнь.

«Уважение, признание мы завоевываем. И, к сожалению, подобного рода блогеры обесценивают профессию. Кто-то учился, кто-то получал знания, кто-то пытался добиться результата, но у них не хватает наглости. А у них нет образования, но есть наглость», — резюмировал Иосиф.