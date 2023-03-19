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6 минут назад

Пригожин прокомментировал скандал с проверкой блогеров Чекалиных

Ирина Лебедева

Иосиф Пригожин был гостем нового выпуска телепередачи «Ты не поверишь!» на НТВ. Продюсер резко осудил блогеров, которые наживаются на доверчивых людях.

Пригожин прокомментировал скандал с проверкой блогеров Чекалиных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Супруг певицы Валерии прокомментировал скандал, связанный с проверкой семьи блогеров Чекалиных правоохранительными органами. Пара обвиняется в неуплате налогов на сумму более 311 миллионов рублей, а также в отмывании доходов. Против них возбуждено уголовное дело, - информирует портал vokrug.tV.

«Это какой-то фуфломицин, какой-то лохотрон. Меня поражают люди, что они соглашаются на это в надежде получить что-то, но им продают фантик, а не конфетку. Вот именно эти люди и делают их богатыми», — заявил продюсер.

Пригожин возмущен, что блогеры хвастаются своими доходами. Иосиф заметил, что и он и его жена очень много работают всю свою жизнь.

«Уважение, признание мы завоевываем. И, к сожалению, подобного рода блогеры обесценивают профессию. Кто-то учился, кто-то получал знания, кто-то пытался добиться результата, но у них не хватает наглости. А у них нет образования, но есть наглость», — резюмировал Иосиф.

Ранее юрист Михаил Алексеев рассказал, что дело Чекалиных может быть звоночком и для других блогеров, которые зарабатывают миллионы. По его словам, проверять будут всех, кто с 2019-2020 годов запускал онлайн-продукты.

Шоу-бизнес,Валерия,Михаил Алексеев,Иосиф Пригожин,
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