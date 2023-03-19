Собчак назвала причину отъезда в Амстердам

Ксения Собчак уехала в Голландию. Как она сама написала в микроблоге, она решила отдохнуть в компании друзей, а также посетить выставку известного художника Яна Вермеера. Об этом информирует teleprogramma.pro.

«Приехала провести время с друзьями в Амстердаме и наконец-таки всем вместе посмотреть волшебную выставку Вермеера. Одно из самых сильных визуальных впечатлений. И потрясающая Аня, которая рассказывает про каждую из 25 картин настоящую детективную историю. От души рекомендую!» — сообщила Собчак.

Фолловеры саркастически отметили, что поездки в дальнее зарубежье с культурно-просветительной целью в нынешней ситуации непременно заинтересуют россиян.

«Спасибо за рекомендацию. Большинству жителей страны получение шенгена и поездок в Европу очень актуальны сейчас», - прокомментировали они пост Ксении.