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27 минут назад

Певица Слава призналась в наличии психического расстройства

Мослента

Певица Анастасия Сланевская, известная под псевдонимом Слава, призналась в наличии психического расстройства. На странице в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) она рассказала, что врачи диагностировали у нее депрессию.

Певица Слава призналась в наличии психического расстройства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Последние несколько лет мне тяжело, по разным причинам, поэтому решилась и пошла к доктору! Диагноз — депрессия», — сообщила исполнительна, отметив, что откладывала визит к психотерапевту пять раз.

При этом Сланевская отметила, что отдых не помог ей избавиться от негативного состояния. Она рассказала, что специалист ей назначил курс препаратов от депрессии.

Ранее телеведущая Ольга Орлова рассказала об эмоциональном состоянии после родов.

Шоу-бизнес,Анастасия Сланевская,Ольга Орлова,
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