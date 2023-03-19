Певица Слава призналась в наличии психического расстройства

Певица Анастасия Сланевская, известная под псевдонимом Слава, призналась в наличии психического расстройства. На странице в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) она рассказала, что врачи диагностировали у нее депрессию.