Сын Ефремова рассказал о борьбе с зависимостью

Никита Ефремов в конце прошлого года признался, что страдал от алкоголизма и зависимости от запрещенных веществ. Актер считает, что сейчас он смог побороть пагубные привычки. Об этом Ефремов-младший рассказал в интервью YouTube-каналу «Света вокруг света» со Светланой Бондарчук.

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Осознав, что алкоголь стаз занимать слишком большое место в его жизни, Никита долгое время пробовал справиться с проблемой самостоятельно. Но все равно срывался, что сказывалось на работе и грозило погубить карьеру, - пишет СтарХит.

«Есть такая фраза „дар отчаяния“. Я испробовал все способы. Я весь круг прошел, ходил к психологам, использовал популярный способ „зашиться“. Важнее всего, на мой взгляд, это состояние эмоционального дна, когда ты внутренне готов признать, что ты не самый хороший менеджер своей жизни», - объяснил Никита.

После осознания, что впереди – полная гибель, актер с помощью объединенных усилий медиков, близких и своих собственных всех смог исправить ситуацию