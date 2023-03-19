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1 час назад

Сын Ефремова рассказал о борьбе с зависимостью

Ирина Лебедева

Никита Ефремов в конце прошлого года признался, что страдал от алкоголизма и зависимости от запрещенных веществ. Актер считает, что сейчас он смог побороть пагубные привычки. Об этом Ефремов-младший рассказал в интервью YouTube-каналу «Света вокруг света» со Светланой Бондарчук.

Сын Ефремова рассказал о борьбе с зависимостью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Осознав, что алкоголь стаз занимать слишком большое место в его жизни, Никита долгое время пробовал справиться с проблемой самостоятельно. Но все равно срывался, что сказывалось на работе и грозило погубить карьеру, - пишет СтарХит.

«Есть такая фраза „дар отчаяния“. Я испробовал все способы. Я весь круг прошел, ходил к психологам, использовал популярный способ „зашиться“. Важнее всего, на мой взгляд, это состояние эмоционального дна, когда ты внутренне готов признать, что ты не самый хороший менеджер своей жизни», - объяснил Никита.

После осознания, что впереди – полная гибель, актер с помощью объединенных усилий медиков, близких и своих собственных всех смог исправить ситуацию

Сын Михаила Ефремова продолжил семейное дело – актерство. На данный момент он снимается во многих фильмах, играет в театре. Скорее всего, младший Ефремов унаследовал не только актерское мастерство отца и деда, но и их склонность к алкогольной зависимости.

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