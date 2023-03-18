Представители МакSим назвали причины срыва концерта в Сочи

Представители певицы МакSим, настоящее имя которой Марина Абросимова, рассказали, почему выступление певицы в Сочи сорвалось. Артистка прямо во время концерта покинула сцену.

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Согласно информации Telegram-канала Mash, представители знаменитости заявили, что музыкантка ушла со сцены в связи с плохим самочувствием. У певицы поднялось давление на фоне общей слабости. МакSим даже не могла находиться на сцене из-за головокружения.