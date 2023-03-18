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23 минуты назад

Представители МакSим назвали причины срыва концерта в Сочи

Слово и Дело

Представители певицы МакSим, настоящее имя которой Марина Абросимова, рассказали, почему выступление певицы в Сочи сорвалось. Артистка прямо во время концерта покинула сцену.

Представители МакSим назвали причины срыва концерта в Сочи
Фото: ТАССТАСС

Согласно информации Telegram-канала Mash, представители знаменитости заявили, что музыкантка ушла со сцены в связи с плохим самочувствием. У певицы поднялось давление на фоне общей слабости. МакSим даже не могла находиться на сцене из-за головокружения.

Поклонники певицы сразу обратили внимание, что знаменитость в ходе выступления совсем не попадала в ноты и «еле стояла на ногах». При этом все билеты на концерт были распроданы, однако деньги обещают вернуть.

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