Представители МакSим назвали причины срыва концерта в Сочи

Представители певицы МакSим, настоящее имя которой Марина Абросимова, рассказали, почему выступление певицы в Сочи сорвалось. Артистка прямо во время концерта покинула сцену.
Согласно информации Telegram-канала Mash, представители знаменитости заявили, что музыкантка ушла со сцены в связи с плохим самочувствием. У певицы поднялось давление на фоне общей слабости. МакSим даже не могла находиться на сцене из-за головокружения.
Поклонники певицы сразу обратили внимание, что знаменитость в ходе выступления совсем не попадала в ноты и «еле стояла на ногах». При этом все билеты на концерт были распроданы, однако деньги обещают вернуть.