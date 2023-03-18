МакSим бросила микрофон и ушла со сцены на концерте в Сочи

Концерт певицы МакSим 18 марта в Сочи сильно разочаровал посетителей «Розы Холл». Исполнительница неожиданно бросила микрофон и ушла со сцены.
С первых минут выступления зрителям стало понятно, что что-то идет не так. МакSим не дотягивала ноты, хрипела, а слов в песнях было не разобрать. Во время трека «Знаешь ли ты» артистка протянула микрофон к залу, а сама не спешила исполнять свой хит. Вскоре в зале появился недовольный гул, после чего певица бросила микрофон и поспешила удалиться.
Ушли и музыканты, и сама МакSим. Зрители 20 минут смотрели на пустую сцену, публикуя в это время гневные комментарии в социальных сетях. Люди не стали расходиться и начали требовать вернуть им деньги на месте.