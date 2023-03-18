Сын Барыкина смог оформить права на творческое наследие отца

Александр Барыкин, бывший звездой конца 80-х и 90-х годов, ушел из жизни более десяти лет назад. Но на свои хиты, которые звучат до сих пор, к примеру, песня «Я долго буду гнать велосипед», музыкант вовремя правильно не оформил авторские права.

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В результате доходы от песен Барыкина достались пиратам, а не законным наследникам певца. И лишь совсем недавно его старший сын Георгий смог добиться справедливости.

Друг Барыкина художник Константин Мирошник сообщил эту новость порталу prozvezd.info.

«Я ликую. Сын Саши сделал невозможное! Гоша отобрал у пиратов все хиты отца! Теперь на всех интернет-ресурсах музыка Албара, как мы все называли Барыкина, будет платной. А дивиденды будут получать только Сашины законные наследники, а не чужие люди, которые никакого отношения к его фамилии не имеют», - сказал он журналистам.

Также Георгий закончил работу над альбомом отца и даже выпустил пластинку с его хитами.