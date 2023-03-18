Юморист Морозов рассказал о номере Данилко в мужском образе

Александр Морозов, знакомый зрителям по юмористическому шоу «Кривое зеркало», рассказал журналистам, что у Андрея Данилко, выступающего под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, был всего один номер, когда он не переодевался в женский наряд.
Это было достаточно давно, в 1999 году, - пишет «Абзац».
«Мы были конкурсантами в одном большом конкурсе «Кубок юмора», где он показывал свой номер под названием «Милиционер». Там он был не в женском наряде. Он получил гран-при, хорошо себя показал, но мне номер не понравился», – отметил Морозов.
Александр также высказался о провокационных заявлениях своего бывшего коллеги. Он напомнил Андрею Данилко поговорку про «Ивана, не помнящего родства» и призвал артиста не забывать о том, где именно он получил славу и известность.
Ранее продюсер Леонид Дзюник в беседе с "Народными новостями" указал на абсурдное, по его мнению, поведение украинского артиста Андрея Данилко, выступающего под сценическим псевдонимом Верка Сердючка.