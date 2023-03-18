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1 час назад

Юморист Морозов рассказал о номере Данилко в мужском образе

Ирина Лебедева

Александр Морозов, знакомый зрителям по юмористическому шоу «Кривое зеркало», рассказал журналистам, что у Андрея Данилко, выступающего под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, был всего один номер, когда он не переодевался в женский наряд.

Юморист Морозов рассказал о номере Данилко в мужском образе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это было достаточно давно, в 1999 году, - пишет «Абзац».

«Мы были конкурсантами в одном большом конкурсе «Кубок юмора», где он показывал свой номер под названием «Милиционер». Там он был не в женском наряде. Он получил гран-при, хорошо себя показал, но мне номер не понравился», – отметил Морозов.

Александр также высказался о провокационных заявлениях своего бывшего коллеги. Он напомнил Андрею Данилко поговорку про «Ивана, не помнящего родства» и призвал артиста не забывать о том, где именно он получил славу и известность.

Ранее продюсер Леонид Дзюник в беседе с "Народными новостями" указал на абсурдное, по его мнению, поведение украинского артиста Андрея Данилко, выступающего под сценическим псевдонимом Верка Сердючка.

Шоу-бизнес,Леонид Дзюник,Андрей Данилко,Александр Морозов,
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