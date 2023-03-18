Сафронов рассказал о состоянии здоровья травмированного Дроздова

Николай Дроздов в конце января попал в больницу, получив серьезные травмы после неудачного падения. Бессменный ведущий телепрограммы «В мире животных» сломал несколько ребер, одно из которых проткнуло легкое, и его положили в реанимацию.Об этом пишет teleprogramma.pro.

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Сейчас 85-летнему Николаю Николаевичу требуется длительная реабилитация. У него развился остеопороз, из-за которого кости стали очень хрупкими, а также остались проблемы с дыханием из-за пострадавшего легкого.

Никас Сафронов, близкий друг Дроздова, сообщил, что пожилому телеведущему показано пожить в теплом климате. Сафронов решил обратиться к правительству.

«Его приглашали в Испанию, в Сочи, в Анапе есть квартиры. Я обратился к министру, чтобы он обратил внимание. Дроздов все-таки человек особый. И Хрипун Алексей Иванович принял активное участие, ему постоянно докладывают о состоянии Дроздова», - объяснил художник.